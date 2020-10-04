«خارجية الوفاق»: تسجيل مذكرة التفاهم الليبية - التركية في سجل الأمم المتحدة رسميا

المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن مذكرة التفاهم الليبية - التركية جرى تسجيلها رسميا في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووقعت حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية، الأولى تتعلق بالصلاحيات البحرية، والثانية خاصة بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية بين الجانبين.

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وأثار توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا ردود فعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية التي نددت أغلبها بهذه الخطوة التي جاءت في ظل استمرار الحرب في طرابلس والتوتر في شرق المتوسط.

وصادق البرلمان التركي في 5 ديسمبر 2019 على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية، في حين أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس بيانًا، أعلنوا فيه «دعم جهود حكومة الوفاق» في أعقاب توقيع المذكرتين، بينما عارضها النواب المجتمعون في طبرق.