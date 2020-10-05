مصادر مغربية: بوريطة يرفض المشاركة في اجتماع وزاري حول ليبيا دعت إليه ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 04:21 مساء
بوريطة متحدثا في افتتاح الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمدينة بوزنيقة المغربية. الأحد 6 سبتمبر 2020. (وكالة الأنباء المغربية)

كشفت مصادر دبلوماسية مغربية، اليوم الإثنين، رفض وزير الخارجية ناصر بوريطة المشاركة في اجتماع وزاري حول ليبيا يتعلق بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين، وذلك بعد تلقيه دعوة من وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس.

ويعقد الاجتماع الوزاري، اليوم الإثنين، عبر الفيديو، على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، برعاية ألمانيا التي نظمت واستضافت مؤتمر برلين حول ليبيا، وهو المؤتمر الذي تم فيه إقصاء المغرب من المشاركة.

وفي وقت رفضت وزارة الخارجية المغربية التعليق على الدعوة قال موقع «هسبريس» المغربي نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن بوريطة رفض المشاركة، مضيفًا أنه «معبأ اليوم إلى جانب الأطراف الليبية التي قدمت إلى بوزنيقة لإجراء محادثات جادة، ملموسة وعملية، بدل المشاركة في نقاشات جوفاء».

المشاركة المغربية ستقتصر على متابعة النقاش
وأضافت المصادر حسب «هسبيرس» أنه «إذا كانت هناك مشاركة مغربية فمن غير المحتمل أن تكون على المستوى الوزاري»، لكنها أشارت إلى أن المشاركة المغربية ستكون «على المستوى المناسب»، أي إنها ستقتصر على الأرجح على المراقبة ومتابعة النقاش، دون المساهمة فيه عملياً؛ وذلك في إطار قطع الرباط مع سياسة الكرسي الفارغ.

وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يواصلان المشاورات في بوزنيقة
ويواصل لليوم الرابع وفدا الحوار من المجلس الأعلى ومجلس النواب المشاورات على معايير التعيين في المناصب السيادية طبقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات الموقع في العام 2015، وذلك بعدما توصل الجانبان في جولة أولى من مشاورات بوزنيقة الشهر الماضي لاتفاق شامل يخص المناصب السيادية، والاتفاق على استكمال الحوار في المغرب.

- عقد اجتماع حول ليبيا في برلين
- سياسيات وحزبيات تطالبن بعدم استبعاد المرأة من جلسات الحوار الليبي

وتتزامن محادثات بوزنيقة مع تفاهمات الغردقة بمصر واجتماع «برلين 2» الافتراضي بمشاركة تضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

وأقرّ مؤتمر «برلين 1» في يناير الماضي، 55 نقطة تشكل خريطة طريق لإحلال السلام في ليبيا، ومن بينها احترام حظر السلاح المفروض عليها ووقف الدعم العسكري الأجنبي لطرفي الصراع، ودفعهما للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
أطباء: ترامب يواصل التحسن وقد يعود للبيت الأبيض الإثنين
عربى
عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)
عربى
«مالية الموقتة» تعلن إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
مجلس الأمن يمدد الإذن بتفتيش السفن «المشبوهة» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحمي نفسك من «كورونا» في الخريف؟