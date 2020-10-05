عقد اجتماع حول ليبيا في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 12:50 مساء
المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا، 19 يناير 2020، (الإنترنت)

أعلنت السلطات الألمانية عقد اجتماع حول ليبيا في برلين، اليوم الإثنين، عبر دوائر الاتصال المغلقة، وذلك بعد تسعة أشهر من انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي.

ويشارك بالمحادثات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وممثلون عن 16 دولة ومنظمة دولية، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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القمة الافتراضية ستضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

وتأتي محادثات اليوم بعد جولة محادثات أمنية وعسكرية ليبية في مدينة الغردقة المصرية، واجتماعات عُـقدت بين وفود ليبية في المغرب وسويسرا، خلال الأسابيع الماضية.

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