رجال الإطفاء يتمكنون من إخماد حريق بمقبرة الصحابة بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 01:02 صباحا
حريق بمقبرة الصحابة بدرنة، 3 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

تمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني بمدينة درنة من السيطرة على حريق شب مساء السبت بمقبر «الصحابة» بوسط المدينة، وإخماده.

ورجح مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، السبت، أن يكون سبب الحريق هو «قيام أحد أصحاب المحلات المجاورة للمقبرة بوضع الوقود لمولد الكهرباء فاندلعت النيران في الأعشاب اليابسة بالمقبرة الواقعة خلفة المحلات التجارية لمسجد الصحابة».

وأكد المصدر أن الحريق لم تنتج عنه «أي خسائر بشرية أو مادية، وأن رجال الإطفاء نجحوا في إخماده بمساندة المواطنين». وتداولت عدد من  صفحات التواصل الإجتماعي الليبية صورا للحريق الذي اندلع بمقبرة الصحابة مساء السبت قبل السيطرة عليه واخماده.

وتقع المقبرة بجانب مسجد الصحابة ومرقد حوالي 70 من صحابة رسول الله صلى عليه وسلم والتابعين، وكانت مخصصة لدفن المواطنيين، واقفلت نهاية الاربعينات من القرن الماضي بعد أن جرى نقلها إلى منطقة «الموحشة» غرب المدينة، ومع ثورة فبراير 2011 جرى دفن شهداء الثورة فيها تكريمًا لهم.

حريق بمقبرة الصحابة بدرنة، 3 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
حريق بمقبرة الصحابة بدرنة، 3 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
حريق بمقبرة الصحابة بدرنة، 3 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا