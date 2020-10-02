بالصور: حرق مقر فرق التقصي والاستجابة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 09:12 مساء
آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تعليق عمل فرق التقصي والاستجابة السريعة بلجنة الطوارئ الصحية بني وليد إلى حين إشعار آخر، بعد حرق المقر الخاص بها فجر اليوم الجمعة.

وأعربت فرق التقصي والاستجابة السريعة عن تعجبها لهذه «الأعمال التخريبية التي لا تخدم المواطن»، معبرة عن اعتذارها للمواطنين عن إيقاف عملها، مرجعة ذلك إلى تهالك المبنى بالكامل، وذلك حسب بيان لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد.

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وحسب البيان المنشور على صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالبت فرق التقصي والاستجابة السريعة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الواقعة.

آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)
آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)
آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)
آثار دمار بادية على مقر فرق الرصد والاستجابة السريعة بعد تعرضها للحرق، 2 أكتوبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية في بني وليد)
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