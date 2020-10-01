اتفاق بين «أطباء بلا حدود» والخدمات الصحية بني وليد على دعم المدينة صحيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 07:38 مساء
اجتماع وفد أطباء بلا حدود مع مدير الخدمات الصحية بني وليد بمقر الإدارة، 30 سبتمبر 2020. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

اتفقت منظمة «أطباء بلا حدود» مع إدارة الخدمات الصحية بني وليد على توفير أطباء باطنية ونساء وولادة لمناطق المردوم وتنيناي وقرارة القطف، في إطار تنفيذ اتفاقية تقديم الدعم الصحي للمدينة.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من المنظمة إلى مقر إدارة الخدمات الصحية بني وليد، أمس الأربعاء، ولقائه مع مدير الخدمات الصحية في المدينة، سامي سلامة الوداني، للاتفاق على كيفية تقديم الدعم الصحي للمدينة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الإدارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وتعهد الوفد بتوفير بعض المستلزمات الطبية قريبًا، فيما أشار سلامة إلى أن المنظمة أوفت بعهودها السابقة ووفرت بعض الاحتياجات وافتتحت عيادة نساء وولادة بمركز المدينة الصحي، حسب البيان.

وضم وفد المنظمة، مديرها، ستيف، ومساعد المدير التنفيذي للمنظمة فرع بني وليد، المهندس مفتاح اعبيد، والمدير الطبي للمنظمة الدكتور عصام الكيش.

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