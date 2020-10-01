«المركزي» في البيضاء يطالب المصارف بتحويل إيرادات الضرائب لحساب مالية الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 03:48 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري. (الإنترنت)

 طلب محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري من المصارف التجارية ضرورة تحويل إيرادات الضرائب والجمارك بشكل شهري لدى حساب وزارة المالية والتخطيط (التابعة للحكومة الموقتة) بالمصرف المركزي.

وقال في رسالة وجهها إلى مديري المصارف التجارية ومديري إدارة الفروع بالمنطقة الشرقية إن «هذا الموضوع محل تفتيش ومتابعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لضمان تطبيقه». ونبه إلى أن «مخالفة التعليمات سوف تعرّض مرتكبيها إلى الجزاءات القانونية المنصوص عليها». 

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وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي طرابلس أن إيرادات الضرائب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي قدرت بـ867 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 393 مليون دينار بعجز 474 مليونا. 

وقدرت إيرادات الجمارك خلال الفترة نفسها بـ267 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 88 مليونا بعجز 179 مليون دينار، وفق بيانات المركزي في طرابلس.

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