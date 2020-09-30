الحبري يكشف عن صرف الحكومة الموقتة ميزاينة مكافحة «كورونا» خلال 10 أيام

محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، إنه وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة الموقتة، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، صرفت منها 284 مليونا خلال عشرة أيام فقط.

وعقب الحبري قائلا: «لا توجد شفافية، وطريقة العمل خاطئة»، حسب تصريحه أمس الثلاثاء إلى قناة «عاجل فبراير»، بشأن أوجه صرف الأموال المخصصة لمجابهة الوباء، محملا رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني المسؤولية في صرف تلك المبالغ.

وأوضح أن الثني طلب من مجلس النواب مليار دينار لمكافحة الفيروس، لكنه وافق على 300 مليون فقط، قبل أن يرتفع هذا المبلغ إلى 360 مليونا.

وفي 24 سبتمبر الجاري، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.

وأوكل عقيلة صالح إلى اللجنة سماع أقوال أو شهادت من تراه، والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها.