عقيلة يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في أوجه صرف بأموال مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 02:52 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: رويترز)

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف في المبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويرأس اللجنة عضو مجلس النواب محمد الفيرس، وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس، وعضو عن كل من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة في البيضاء وهيئة مكافحة الفساد، حسب القرار، الذي حمل رقم 33 لسنة 2020..

صلاحيات ومهام اللجنة
وجاء في المادة الثانية من القرار أن تستدعي اللجنة من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها.

ويمنح القرار اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية أخرى تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق أو أي مهمة أخرى مرتبطة بالتحقيقات، ولها حق الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات وذوي الخبرة في أي مجال.

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كما جاء في المادتين الثالثة والرابعة أنه «على مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها من الاطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التي لها علاقة بموضوع التحقيق».

ووجه رئيس أركان الجيش، رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، عبدالرازق الناظوري بتقديم الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم.

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