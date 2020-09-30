6 إصابات جديدة وحالة وفاة بـ«كورونا» في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 11:59 مساء
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم 16 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية عشر عينات وإيجابية ست.

- تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا

وتوزعت الإصابات بواقع خمس حالات لمخالطين، وحالة واحدة جديدة، فيما أعلنت اللجنة تسجيل حالة وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» بالمدينة.

والأحد الماضي، أعلن المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

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