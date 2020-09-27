تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 27 سبتمبر 2020, 09:11 مساء
عناصر طبية بالمستشفى الميداني العسكري أجدابيا. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا، اليوم الأحد، تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا التي تتخذ عيادة بوشعلة مقراً لها.

وقال المكتب الإعلامي إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا تسلم  11 عينة للتحليل، وأظهرت نتائج الفحص المختبري أن من بينها خمس حالات سالبة وست حالات أخرى موجبة، من بينها حالتان جديدتان وأربع حالات مخالطة.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا أنها لم تسجل أي حالة شفاء أو وفيات خلال اليوم الأحد.

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