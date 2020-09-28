«عمل الوفاق» تقرر تسهيل إجراءات التعاقد مع العمالة الفلبينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 07:19 مساء
مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، محمد بروطة. (وزارة العمل والتأهيل)

قررت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع العمل الفلبينية واستكمال إجراءات العاملين المتواجدين في ليبيا، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكشف مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، محمد بروطة، عن اتفاق الوزارة مع السفارة الفلبينية على الاستعانة بالعمال الفلبينيين لتغطية العجز في سوق العمل الليبية، وخاصة في المهن الطبية المساعدة.

وقال بروطة إن الاتفاق مع السفارة الفلبينية شمل كمرحلة أولى تسوية أوضاع العمالة الفلبينية المتواجدة داخل البلاد، من حيث الإقامات والأسبقية في التعاقد بحسب الاحتياج.

وأكد بروطة أن سوق العمل الليبية «تعاني عجزا واضحا في بعض التخصصات الفنية، إلى جانب عزوف الليبيين عن العمل في مهن معينة»، موضحا أن اختيار العمالة الفلبينية «جاء بعد عديد التجارب الناجحة لعمل هذه العمالة في قطاع الصحة على وجه الخصوص».

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