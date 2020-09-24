«الأحوال المدنية» بنغازي تبحث الإسراع في إصدار أرقام وطنية لأطفال دار الرعاية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 02:34 مساء
اجتماع مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي لمتابعة مشكلة إصدار الأوراق الوطنية لأطفال دار الرعاية، 24 سبتمبر 2020، (صفحة المصلحة على فيسبوك)

بحث مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي العقيد أسامة الدرسي مع رئيس دار الرعاية بنين عبدالرحمن أبليبلو سبل الإسراع في تسجيل أطفال الدار وإصدار أرقام وطنية لهم.

وأبدى الدرسي، خلال الاجتماع اليوم الخميس، استعداده لتذليل الصعاب في هذا الشأن، وإصراره على متابعة مشاكلهم في السجل المدني بشكل مباشر لإتمام معاملاتهم بأقصى سرعة، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان للرسالة التي بثتها الإعلامية حنان المقوب في 7 سبتمبر الماضي، تأثير في فتح هذا الملف، حين تحدثت عما تعرضت له من «ظلم وتمييز» بناء على اعتبار اليُتم.

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وتحدثت الإعلامية من خلال تجربتها الشخصية عما يتعرض له اليتامى من «إجحاف وظلم تشريعي وإداري»، إذ إنها ولدت يتيمة وقضت السنتين الأوليين من عمرها بدار الرعاية.

ثم عاشت الإعلامية مع أسرة حتى بلغت العشرين، وحين توفي والداها بالتنبي، طلبت الدار عودتها، رغم تدخلات أسرة الكفيل، وأشارت إلى ما تعرضت له من معاناة بسبب الوصم و«كأن اليتم جريمة»، كما حُرمت من حقها في التعليم الجامعي بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية كافية.

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