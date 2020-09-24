السني يتقدم بمقترح لدعم مسارات الحوار الليبي خلال لقاء مع غوتيريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 01:44 مساء
طاهر السني خلاله مشاركته بجلسة مجلس الأمن الدولي عن ليبيا، 2 سبتمبر 2020. (بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة)

قدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس مقترحا لدعم مسارات الحوار الليبي الحالية، وضمان مشاركة فئات المجتمع المختلفة.

ويتمثل المقترح في إطلاق مسار للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، يضم المجتمع المدني والمكونات الثقافية والاجتماعية والنخب، ومسار آخر للبلديات من شأنه نقاش سبل تفعيل الإدارة اللامركزية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، حسب بيان بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وأكد السني أهمية إطلاق الحوار السياسي الشامل دون تأخير، بمشاركة وتمثيل القوى الفاعلة ومن كل التيارات والانتماءات؛ للوصول إلى توافق وطني وإنهاء الانقسام والصراع الذي دام سنوات، موضحا أنه مهما كانت الحلول والمبادرات المقترحة فإن الليبيين «سئموا المراحل الموقتة، ويسعون لحلول تصل بهم إلى دستور دائم وانتخابات».

من جانبه، أكد غوتيرس حرصه الشخصي واهتمامه المباشر لدعم العملية السياسية واستقرار ليبيا، مشيدا بإعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار، الذي من شأنه دعم الحوار الذي تقوده البعثة الأممية بمساراته المختلفة.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام جميع الأطراف عملية الحوار التي تقودها البعثة، مؤكدا سعيه للإسراع بتسمية المبعوث الخاص للأمين العام لدى ليبيا ومنسق البعثة الأممية، وإيجاد توافق بالخصوص من أعضاء مجلس الأمن حسب القرار 2564.

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