البعثة الأممية تنفي مسؤوليتها عن تداول أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 24 سبتمبر 2020, 12:17 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (صفحة البعثة على فيسبوك)

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن تداول أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومن المقرر انعقاده في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة جان أبوعلم، في تعميم تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه حول قوائم المشاركين التي يشاع أنه تم تسريبها،: «مجددًا أود التأكيد على أن البعثة ليست مسؤولة عن أي معلومات يتم تداولها، بما في ذلك تداول نسخ متعددة بأسماء لمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، طالما هذه المعلومات أو الأسماء لم تصدر عن البعثة أو تنشر على موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي».

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وأكد أبوعلم أن «البعثة في طور التحضير لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي في الأسابيع المقبلة، وأنه بمجرد استكمال الترتيبات، ستنشر البعثة جميع التفاصيل المتعلقة بالحوار، بما في ذلك تاريخ ومكان الانعقاد وما يتعلق بالمشاركين».

وتتواصل  الاتصالات الدولية لترتيب جولة مفاوضات قادمة بين أطراف الأزمة الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في منتدى الحوار السياسي الليبي، فيما كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه تنظيم اجتماع جديد لدول جوار ليبيا من أجل المساعدة في حل الأزمة التي تشهدها البلاد.

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