تسجيل 17 إصابة بـ«كورونا» في مصراتة

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة أن إجمالي حالات الإصابات الجديدة المؤكدة بالوباء بلغت 17 حالة داخل البلدية، وذلك في آخر إحصائية للإصابات الجديدة بالفيروس.

وأشارت اللجنة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن إجمالي المسحات الأنفية البلعومية التي جرى سحبها، الجمعة، بلغت 152 مسحة.

اقرأ أيضا: توزيع 796حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. طرابلس أولًا ثم جنزور

وفي آخر حصيلة لإصابات الوباء في أنحاء البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة، جاء أغلبها في العاصمة طرابلس بـ489 حالة، فيما سجلت جنزور 76 حالة.

وأكد المركز أنه تسلم 3318 عينة، من المختبرات المنتشرة في مختلف ربوع البلاد، جاءت نتيجة 796 منها إيجابية «673 جديدة و123 مخالطة»، و2522 سلبية.