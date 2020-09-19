توزيع 796حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. طرابلس أولًا ثم جنزور

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، جاء أغلبها في العاصمة طرابلس بـ489 حالة، فيما سجلت جنزور76 حالة.

وأكد المركز أنه تسلم 3318 عينة، من المختبرات المنتشرة في مختلف ربوع البلاد، جاءت نتيجة 796 منها إيجابية (673 جديدة و123 مخالطة)، و2522 سلبية.

كما سجلت البلاد 472 حالة شفاء جديدة، جاء أغلبها في طرابلس بواقع 400 حالة، ثم خمس حالات في مدينة الخمس، وواحدة في الزاوية المركز، و34 في الواحات، و13 في الجفرة، وحالة في مصراتة ومثلها في الأصابعة، واثنتين في الزنتان، و11 في الكفرة، وثلاث حالات في غريان واثنتين في العجيلات.

وبلغت حالات الوفيات الجديدة ثماني حالات، توزعت إلى: اثنتين في غريان، وواحدة في كل من جادو وصبراتة والجفرة والأصابعة ومصراتة وطبرق.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، منذ وصوله إلى ليبيا في مارس الماضي، إلى 27 ألفًا و234 حالة، مازال 12 ألفًا و129 حالة منها نشطًا، فيما بلغ عدد الوفيات 426 حالة، والمتعافين 14 ألف و679 شخصًا.



وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين المدن المختلفة، كالآتي:

طرابلس:

- 452 حالة جديدة

- 37 حالة مخالطة

غريان:

3 جديدة

القلعة:

4 جديدة

مزدة:

2 جديدة

الجفارة:

3 جديدة

صرمان:

2 جديدة

3 مخالطة

الزاوية الغرب:

1 جديدة

1 مخالطة

الخمس:

14 جديدة

النواحي الأربع:

7 جديدة.

6 مخالطة

الأصابعة:

8 جديدة

5 مخالطة

صبراتة:

23 جديدة

وازن:

2 جديدة.

المنشية - الجميل:

6 جديدة

الجميل:

1 جديدة

جنزور:

53 جديدة

23 مخالطة

السبيعة:

6 مخالطة

كاباو:

5 جديدة

1 مخالطة

ترهونة:

1 مخالطة

الزاوية المركز:

5 مخالطة

20 جديدة

القره بوللي:

1 جديدة

زليتن:

16 جديدة

15 مخالطة

مصراتة:

17 مخالطة

بني وليد:

20 جديدة

العواتة:

16 جديدة

الزنتان:

3 مخالطة

الرجبان:

1 جديدة

جادو:

5 جديدة

الكفرة:

8 جديدة