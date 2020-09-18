لافروف: آمل بأن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 11:55 صباحا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن السفارة الروسية في ليبيا لا تزال تعمل من تونس، مضيفا: «آمل بأن تستأنف عملها في طرابلس قريبا».

وتابع: «الأمر متوقف على توفير الأمن هناك»، مشيرا إلى تواصل السفارة مع جميع الأطراف الليبية، كما تعمل موسكو بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع «على بناء جسور الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الجمعة.

«نتواصل مع الجميع في ليبيا»
وأضاف: «سعى معظم اللاعبين الخارجيين على مدى فترة طويلة، إلى التركيز والتعامل مع قوة سياسية واحدة التي كانوا يراهنون عليها، لقد تخلينا عن هذا النهج منذ البداية، وكنا نتواصل ونستمر في التواصل مع جميع القوى السياسية في ليبيا دون استثناء».

وتابع: «(القائد العام للجيش) المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج زارا موسكو بداية العالم الجاري قبيل عقد مؤتمر برلين، والذي خلق أساسا جيدا جدا».

وأشار إلى أنه على مدى الأيام الماضية أجرت موسكو مشاورات مع الأتراك في أنقرة حول الأزمة، معقبا: «نواصل العمل بما في ذلك مع مصر والمغرب، وسنحاول دعم هذه العملية والمساهمة في التسوية السياسية في ليبيا».

محادثات روسية مع تركيا ومصر
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اقتراب أنقرة وموسكو من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال إن: «مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم أخيرًا في أنقرة».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الروسية وجود «اتفاق بين القاهرة وموسكو على زيادة التنسيق من أجل تسهيل إقامة حوار بنَّاء بين الليبيين بمشاركة جميع القوى والجمعيات السياسية الرئيسية، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان رسمي.. كيكي سيتين يقرر مقاضاة برشلونة
رياضة عالمية
تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»
دولى
نشطاء في بنغازي يدعون إلى «التظاهر ضد الفساد» الإثنين بجميع المدن
ليبيا
«لوموند»: تظاهرات ليبيا مؤشر على بداية بروز تيار منفصل عن الجهات السياسية ...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
كيف تختار السيارة المناسبة لك؟
سيارات
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف