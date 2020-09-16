روسيا: الاتفاق مع مصر على تسهيل إقامة حوار بين الليبيين وفق «قرارات برلين»

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك اتفاقًا بين القاهرة وموسكو على زيادة التنسيق من أجل تسهيل إقامة حوار بنَّاء بين الليبيين بمشاركة جميع القوى والجمعيات السياسية الرئيسية؛، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

جاء ذلك في بيان حول اللقاء الذي جمع وفدين دبلوماسيين من البلدين في موسكو، أمس الثلاثاء، حيث أشارت الوزارة إلى «تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا التسوية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية في ليبيا».

رأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية محمد أبوبكر.

ويوم الإثنين الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد شكري «أهمية تجميد الوضع الميداني» في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي، و«تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية».