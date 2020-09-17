تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 12:48 صباحا
وزيرا خارجية روسيا، سيرغي لافروف(يمين) وتركيا، مولود تشاوش أوغلو. (وكالة سبوتنيك)

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في وقت متأخر الأربعاء، اقتراب أنقرة وموسكو من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال تشاوش أوغلو في مقابلة مع محطة «سي.إن.إن ترك» التركية نقلتها وكالة «رويترز» أن :«مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم أخيرًا في أنقرة».

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن «هناك اتفاقًا بين القاهرة وموسكو على زيادة التنسيق من أجل تسهيل إقامة حوار بنَّاء بين الليبيين بمشاركة جميع القوى والجمعيات السياسية الرئيسية؛، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510».

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جاء ذلك في بيان حول اللقاء الذي جمع وفدين دبلوماسيين من البلدين في موسكو، الثلاثاء، حيث أشارت الوزارة إلى «تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا التسوية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية في ليبيا».

وبالتزامن، جرت جولة من المحادثات بين مسؤولين أتراكًا وروسًا في أنقرة، الثلاثاء، بشأن التطورات في ليبيا وسورية، على ما أفادت الخارجية التركية ونقلت عنها وكالة «رويترز».

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