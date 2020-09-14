مشاورات «على مستوى فني» بين تركيا وروسيا في أنقرة بشأن ليبيا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 10:07 مساء
مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، أن مسؤولين أتراكا وروسا سيلتقون في أنقرة غدا الثلاثاء، لعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن التطورات في ليبيا وسورية، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقالت الخارجية التركية إن المشاورات بين الوفدين التركي والروسي الممثلين لأكثر من وكالة في البلدين «ستُستأنف على مستوى فني يومي 15 و16 سبتمبر 2020 في أنقرة» بخصوص ليبيا وسورية.

وباتت كل من أنقرة وموسكو وسيطتين رئيسيتين في ليبيا منذ حرب طرابلس، وتجريان محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية. حيث تدعم روسيا القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي وقف إطلاق النار في البلاد ودعت إلى رفع حصار عن المؤسسات النفطية. وطلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أيضا لوقف العمليات القتالية.

وكانت آخر جولة من المحادثات بين روسيا وتركيا قد أُجريت في موسكو في 31 أغسطس الماضي والأول من سبتمبر الجاري.

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