شفاء 12 عنصرا طبيا مساعدا من «كورونا» بمستشفى بني وليد العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 04:09 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 حالة شفاء جديدة للعناصر الطبية المساعدة بالمستشفى من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن المستشفى أجرى تحليل PCR للكشف عن فيروس «كورونا» لـ12 عنصرًا طبيًّا مساعدًا من العاملين بالمستشفى «وكانت جميع تلك التحاليل سالبة وتماثلهم للشفاء بعد إصابتهم الفترة الماضية بسبب مخالطة حالة مصابة».

وذكر التويجر أن العناصر الطبية المساعدة ستستأنف أعمالها داخل أقسام المستشفى بدءًا من يوم السبت المقبل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل المدينة.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمدينة بني وليد تجاوز 200 حالة و11 حالة وفاة، بحسب ما أعلنته لجنة مكافحة فيروس «كورونا» ببلدية بني وليد في تصريح سابق.

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