طبرق تسجل حالتي إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة جديدة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 09:42 مساء
رئيس اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق الدكتور فرج الجالي. الخميس 6 أغسطس 2020 (بوابة الوسط)

سجلت مدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمدينة إلى 199 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي، لـ«بوابة الوسط»، إن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بمدينة طبرق، ارتفع إلى 199 حالة بعد تسجيل حالتين عصر اليوم الثلاثاء وحالة وفاة واحدة.

وأضاف الجالي أن حالات الشفاء وصلت إلى 95 حالة، والوفاة ارتفعت إلى 36 حالة، أما عن الحالات النشطة فأصبحت 68 حالة.

وتابع الجالي أن مدينة طبرق ما زالت تسجل يوميا حالات إصابة متزايدة، بسبب استهتار المواطنين، وعدم وعيهم بمخاطر المرض.

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