«داخلية الوفاق» تناقش تفعيل دور مديريات الأمن ومراكز الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 05:51 مساء
اجتماع باشاغا مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير الإدارة العامة للتدريب. (وزارة الداخلية)

عقد المفوض بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا مع مساعد وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون، لمناقشة تفعيل دور مديريات الأمن بالمناطق ومراكز الشرطة التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة لسير العمل الأمني داخل البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش أيضا تفعيل المؤسسات التدريبية بمديريات الأمن بالمناطق والمعهد العالي للضباط خاصةً ثانوية الشرطة غريان وثانوية علوم الشرطة للبنات.

وتطرق الاجتماع إلى صيانة المؤسسات التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب ومقر الإدارة بمنطقة صلاح الدين لاستئناف العملية التدريبية بالوزارة، إلى جانب بحث الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الترقية، والاستعداد للخطط التدريبية للعام 2021م، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية.

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