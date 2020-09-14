مركز إيواء طريق السكة في طرابلس يستقبل 85 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 03:04 مساء
مهاجرون في مركز إيواء طريق السكة في طرابلس، 14 سبتمبر 2020، (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

استقبل مركز إيواء طريق السكة في طرابلس، فجراليوم الإثنين، 85 مهاجرًا غير شرعيين، من قبل جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

ويحمل المهاجرون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية، وقد قدِّمت لهم المساعدات الإيوائية، حسب بيان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي منتصف أغسطس الماضي، أصدرت منظمة الهجرة الدولية تقريرًا أشارت فيه إلى رصد أكثر من 600 ألف مهاجر في ليبيا، 49% منهم مقيمون في شمال غرب البلاد.

وتتوزع نسبة 51% المتبقية على النحو التالي: 28% في الحدود الشرقية مع مصر والسودان، و23% في جنوب غرب الحدود مع تشاد والنيجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحول الطائرات إلى فقاقيع صحية؟