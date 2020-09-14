«عمل الوفاق»: قبول بيانات الباحثين عن العمل بداية الأسبوع المقبل مراعاة لأزمتي الكهرباء و«كورونا»

شعار وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)



أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق استمرار قبول البيانات من الباحثين عن العمل بداية الأسبوع المقبل، مراعاةً لظروف انقطاع الكهرباء وتعذر الاتصالات، فضلاً عن انتشار فيروس «كورونا المستجد».

ووجهت مديري المكاتب بالمناطق إلى التنسيق مع مدير مركز المعلومات والتوثيق في هذا الخصوص، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن أعلنت الوزارة، الإثنين، آخر أيام التسجيل للباحثين عن العمل ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي.

إرسال بيانات المتقدمين عبر البريد الإلكتروني

وفي التنويه الجديد، وجهت بإحالة نسخة إلكترونية من البيانات الجاهزة حتى الآن إلى مركز المعلومات والتوثيق عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى جاهزية فريق الاستقبال بالمركز لاستلام البيانات.

وفي نهاية أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحًا أن الغرض من هذا القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة العمل المستندات المطلوبة للتقديم وهي: «شهادة المؤهل العلمي، وشهادتا ميلاد وإقامة حديثتان، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورتان شخصيتان، وصك ملغي، وملف لحفظ المستندات»، أما الباحثون عن العمل الذين سجلوا خلال السنوات من 2018 إلى 2020، فعليهم مراجعة قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل والتأهيل التابعون له، للتأكد من استيفاء بياناتهم بالمنظومة وعدم وجود أية نواقص.