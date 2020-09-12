مظاهرات في شحات والبيضاء تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية

محتجون يضرمون النار في إطارات سيارت خلال تظاهرة مناهضة للحكومة الموقتة في شحات، 11 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أعلن مصدر محلي بمدينة شحات تظاهر شباب في المدينة، الجمعة، منددين بتردي الأوضاع المعيشية.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق الرئيس بالمدينة، فيما تجمع شباب آخرون بساحة «الاعتصام» متضامنين مع مطالب المتظاهرين.

وشهدت مدينة البيضاء المحاذية لشحات استمرار مظاهرات مماثلة لليوم الثاني مطالبة بسقوط الحكومة الموقتة برئاسة، عبد الله الثني.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بـ«الأوضاع المعيشية الصعبة» التي تمر بها البلاد بشكل عام، ومنطقة الجبل الأخضر خصوصا من حيث شح المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء.

تظاهرة لليوم الثاني في بنغازي

وتظاهر عدد من المواطنين في عدة أحياء بمدينة بنغازي، الجمعة، لليوم الثاني، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تردي الأوضاع المعيشية، واستشراء الفساد».

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وطالب المحتجون بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر سحبًا من الأدخنة المتصاعدة.

وقال سكان من منطقة الصابري في اتصال بـ«بوابة الوسط» إنهم شاهدوا شبابا من المنطقة يضرمون النار في إطارات سيارات، هاتفين ضد سوء الأحوال المعيشية.

وشهدت مدن عدة ليبية مثل طرابلس ومصراتة والزاوية وغات وسبها، تظاهرات حاشدة في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس الماضي، ضد تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، جماعات مسلّحة «مرتبطة» بحكومة الوفاق باستعمال «القوّة الفتّاكة» لفضّ المظاهرات السلمية، التي اندلعت أواخر أغسطس ضد الفساد، وقالت إن هذه الجماعات «احتجزت تعسفيا أشخاصا في العاصمة، وعذّبتهم، وأخفتهم».

محتجون يضرمون النار في إطارات سيارت خلال تظاهرة مناهضة للحكومة الموقتة في شحات، 11 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

محتجون يضرمون النار في إطارات سيارت خلال تظاهرة مناهضة للحكومة الموقتة في شحات، 11 سبتمبر 2020. (الإنترنت)