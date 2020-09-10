عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 10 سبتمبر 2020, 10:40 مساء

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الخميس، كلا من رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع سيعقد بمقر مجلس وزراء الحكومة الموقتة بمنطقة قرنادة.

مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»

وتظاهر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي، اليوم، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة»، وأضرم محتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر، على ما أفاد مراسل قناة «الوسط».

وردد المحتجون هتافات مناهضة للفساد والظلم ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما هتفوا باسم ليبيا، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

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