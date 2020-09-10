مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»

محتجون يضرمون النار في الإطارات ويغلقون شوارع في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

تظاهر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة»، وأضرم محتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر، على ما أفاد مراسل قناة «الوسط».

وردد المحتجون هتافات مناهضة للفساد والظلم ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما هتفوا باسم ليبيا، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

وحسب بيان تلاه أحد الشباب المتظاهرين، فقد «خرج شباب بنغازي إلى الشارع لشعورهم بالظلم في ظل الغياب التام لجميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي سقط في سبيلها آلاف الشهداء».

إلى ذلك، أفاد مراسل قناة «الوسط» بامتداد احتجاجات وسط بنغازي إلى طريق المطار ومنطقة الكيش، وسط الاستمرار في غلق الشوارع وحرق الإطارات.

محتجون يضرمون النار في الإطارات ويغلقون شوارع في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

محتجون يضرمون النار في الإطارات ويغلقون شوارع في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

محتجون يضرمون النار في الإطارات ويغلقون شوارع في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

محتجون يضرمون النار في الإطارات ويغلقون شوارع في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)