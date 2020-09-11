لليوم الثاني.. مظاهرة في بنغازي ضد الفساد وسوء الخدمات

مظاهرة في بنغازي لمناهضة الفساد وتردي الأحوال المعيشية، 11 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

تظاهر عدد من المواطنين في عدة أحياء بمدينة بنغازي، اليوم الجمعة، لليوم الثاني، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تردي الأوضاع المعيشية، واستشراء الفساد».

وطالب المحتجون بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر سحبًا من الأدخنة المتصاعدة.

مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»

وقال سكان من منطقة الصابري في اتصال بـ«بوابة الوسط» إنهم شاهدوا شبابا من المنطقة يضرمون النار في إطارات سيارات، هاتفين ضد سوء الأحوال المعيشية.

وأمس الخميس، أضرم المحتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر، على ما أفاد مراسل قناة «الوسط».

وشهدت مظاهرة الخميس ترديد هتافات باسم ليبيا، ومناهضة للفساد والظلم ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي

وبالموازاة، أفاد شهود عيان لـ«بوابة الوسط»، أمس الخميس، بخروج تظاهرة حاشدة وسط مدينة البيضاء للمطالبة بإسقاط الحكومة الموقتة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بـ«الأوضاع المعيشية الصعبة» التي تمر بها البلاد بشكل عام، ومنطقة الجبل الأخضر خصوصا من حيث شح المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين «دعمهم الجيش الليبي».

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الخميس، كلا من رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في مدينة بنغازي.

وقال عقيلة في بيان، الجمعة، إن المجلس «يقدر ما يعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات»، ورأى أن الحل يتمثل في «تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، من أجل حصول المواطن على حقوقه».

مواطن يحمل لافتة للمطالبة بحماية المال العام ومحاربة الفساد، 11 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

محتجون يضرمون النار في الإطارات خلال تظاهرة في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

محتجون يضرمون النار في الإطارات خلال تظاهرة في بنغازي، 10 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

سحب دخان متصاعدة بعد إضرام شباب النار في إطارات بمنطقة الصابري، 11 سبتمبر 2020. (الإنترنت)