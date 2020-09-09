إتلاف شحنة لحوم بيضاء مستوردة من البرازيل في الخمس

عبوة من لحم الدجاج في الشحنة المرفوضة القادمة من البرازيل، 9 سبتمبر 2020، (الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إتلاف شحنة من اللحوم البيضاء مستوردة من البرازيل، تقدر بنحو 2751 صندوقا.

وجاء ذلك بعد فحص أفراد المركز في ميناء الخمس الشحنة، حيث وجدوها غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية والاشتراطات، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري؛ لوجود روائح كريهة بها وسيلان الدماء منها.

وفي 19 أغسطس الماضي، صادر فرع المركز في مصراتة شحنة كبدة وقلب دجاج مجمد، وصلت إلى ميناء مصراتة البحري.

وأرجع المركز رفض هذه الشحنة، المكونة من 1900 كرتونة، إلى قرار حظر استيراد الكبدة.