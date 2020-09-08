باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»

وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق خمسة تكليفات في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ولحماية الصحة العامة والنظام العام.

ووجه مديرو الأمن في جميع المناطق، في كتابه اليوم الثلاثاء، بالاجتماع والتنسيق مع مسؤولي الصحة بالمدن، وبحث إجراءات القفل التام أو الجزئي حسب معدلات الإصابة.

المساهمة في توعية المواطنين

وأشار إلى أنه في حال الإغلاق التام، يمنع دخول وخروج المواطنين والآليات، حتى استقرار الأوضاع الصحية فيها، كما دعاهم إلى المساهمة في توعية المواطنين بخطر التنقل المكثف والزيارات والمناسبات الاجتماعية.

ودعا إلى تسهيل دور مؤسسات المجتمع المدني والكشافة وشركة الخدمات العامة في أعمال النظافة والتوعية، مقترحًا الخروج اليومي إعلاميًّا لطمأنة المواطن وبيان المخاطر والتوعية.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 19 ألفًا و583 حالة، منها 17 ألفًا و22 نشطة، وتعافى ألفا و247 مصابًا، في حين توفي 314 آخرون، منذ بدء انتشاء الوباء في البلاد مارس الماضي.