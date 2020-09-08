«صحة الوفاق» تستعد لافتتاح وحدة للصرع بمستشفى في طرابلس

مستشفى «علي عمر عسكر» بطرابلس، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لافتتاح وحدة الصرع كوحدة مستقلة بمستشفى «علي عمر عسكر» بالعاصمة طرابلس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن ذلك يأتي ضمن خطتها لتوفير الخدمات الصحية، وتطوير قطاع الصحة، لافتة إلى تجهيز الوحدة بـ«أحدث التجهيزات والمعدات والتخصصات بمبنى مستقل ومجهز يحتوي على إدارة متكاملة».

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كما يحتوي المبنى على ثماني حجرات مجهزة للكشف، ووحدة عناية مركزة بها ثلاثة أسرَّة، إضافة إلى قسم لتخطيط المخ يحتوي على ثلاث غرف للتخطيط، وقسم للأخصائي النفسي والاجتماعي، ومختبر تحاليل مجهز بالكامل، وصيدلية متكاملة.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق تستعد لافتتاح ثلاثة مستشفيات داخل منطقة جنزور خلال الفترة المقبلة، على أما أعلنت الأحد الماضي.

تجهيز وحدة الصرع بمستشفى «علي عمر عسكر» بطرابلس، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

تجهيز وحدة الصرع بمستشفى «علي عمر عسكر» بطرابلس، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

تجهيز وحدة الصرع بمستشفى «علي عمر عسكر» بطرابلس، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

تجهيز وحدة الصرع بمستشفى «علي عمر عسكر» بطرابلس، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

تجهيز وحدة الصرع بمستشفى «علي عمر عسكر» بطرابلس، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)