«صحة الوفاق» تستعد لافتتاح 3 مستشفيات في جنزور

مستشفى جنزور العام. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن استعدادات لافتتاح ثلاث مستشفيات داخل منطقة جنزور خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه سيجري افتتاح مستشفى «جنزور العام» بسعة سريرية 200 سرير، ويحوي 100 حجرة إيواء وعشرة أقسام علاجية من بينها قسم جراحة النساء والتوليد.

ونوهت بأنه من المقرر أيضا افتتاح مستشفى جنزور القروي المكون من خمسة طوابق وبسعة سريرية تبلغ سبعين سريرًا، ويضم أقسام الإسعاف والباطنة والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والأشعة التشخيصية، وعددا من الأقسام الأخرى.

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ومن المتوقع تخصيص مستشفى الصياد المكون من طابقين، وهو ثالث مستشفى يجري إنشاؤه بالمنطقة، مستشفى للنساء والولادة، وفق الوزارة.

واقتصر تقديم الخدمات الصحية في جنزور لعقود على مستوى الرعاية الصحية الأوّل، وفق بيان الوزارة، كما تخلو المنطقة تمامًا من أي مستشفى عام أو متخصص أو قروي، إذ يلجأ سكان المنطقة بشكل دائم إلى المستشفيات الخاصة للحصول على مستويات أعلى من الرعاية الصحية.