صحة الوفاق: إنجاز 80% من مشروع إنشاء مستشفى جنزور العام

مستشفى جنزور العام. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، أن أعمال البناء والتجهيز لمشروع إنشاء مستشفى «جنزور العام» دخلت مراحلها الأخيرة، بعد أن تخطت نسبة إنجاز أول مستشفى عام يجري إنشاؤه داخل المدينة 80%.

وتبلغ السعة السريرية للمستشفى الجديد 200 سرير، ومن المتوقع أن يشرع المستشفى في تقديم خدماته الطبية للمواطنين أواخر العام الجاري، حسب المكتب الإعلامي للوزارة.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الوزارة اعتماد التصاميم المبدئية لمستشفيى «النساء والولادة والأطفال» و«تاجوراء العام» اللذين سيستحدثان بموقعين مختلفين داخل بلدية تاجوراء. وتبلغ السعة السريرية لمستشفى «النساء والولادة والأطفال» 120 سريرًا، فيما تبلغ سعة مستشفى «تاجوراء العام» ستين سريرًا، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

وقال مدير إدارة المشروعات محمد العزومي إن وزارة الصحة «تسعى لتوفير خدمات طبية جيدة شرق العاصمة، من خلال تطبيقها سياسات موحدة تعالج المختنقات الحالية بهذه المناطق، في ظل ظروف استثنائية ومجهودات كبيرة تبذلها الوزارة لحلحلة كافة المشاكل والصعوبات.