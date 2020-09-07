خروج وحدات بمحطات الكهرباء في المنطقة الشرقية عن العمل لنفاد الوقود

محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة خروج بعض الوحدات عن الخدمة بسبب نفاد الوقود الخفيف (الديزل)، الأمر الذي سيؤدي إلى عجز في التوليد يصل إلى 550 ميغاوات.



وأضافت الشركة في بيان اليوم الإثنين، أنها لا تعاني من أي مشاكل فنية، وأن جميع الوحدات تعمل بشكل جيد، «وحالما يتوافر الوقود الخفيف من المصدر سيرجع الاستقرار للشبكة الكهربائية فوراً».



وأشارت إلى أنها «أعطت كل الكميات المطلوبة سواء من الوقود الخفيف (الديزل)، أو احتياجاتنا من الغاز يومياً لكل الجهات المختصة بهذا الأمر، حتى يتم توفيره قبل نفاده»، لافتة إلى أن ناقلة نفط على متنها وقود الديزل سترسو خلال الأربعة أيام المقبلة.



وقالت إن الأيام الماضية شهدت استقرارا في الكهرباء بالمنطقة الشرقية، قبل أن تعلن إدارة التحكم الجهوي 220 الشرقية، بناء على إفادة من محطات الإنتاج بكل من السرير والشمال أنها اضطرت لخروج بعض الوحدات عن العمل.