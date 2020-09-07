«مكافحة الأمراض» يوجه نداء إلى أهالي المناطق الأعلى في إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 01:22 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين القاطنين بالمناطق التي بها انتشار واسع لفيروس «كورونا المستجد»، إلى عدم مغادرة مناطقهم إلا عند الضرورة، كي تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين.

يأتي ذلك النداء في ظل التفاقم السريع للوضع الوبائي لجائحة «كورونا»، والزيادة الملحوظة في أعداد الحالات، خصوصًا في العاصمة طرابلس، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعا البيان المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وتشمل منع التجمعات بكل أنواعها، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لجميع المرافق، والاهتمام بالنظافة الشخصية.

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كما حث المركز جميع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية على التعاون والمشاركة وتقديم التسهيلات للحملات من فرق المركز؛ التي تعمل على الحد من انتشار الفيروس، ورفع قدرة مختبرات صحة المجتمع بالبلديات وتجهيزها، وكذلك تقديم برامج التوعية المجتمتعية والدعم النفسي والاجتماعي.

وسجلت ليبيا رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات اليومية الإثنين، بواقع 1086 حالة جديدة، منها 624 حالة في طرابلس.

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