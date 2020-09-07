أكثر من نصف الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 11:02 صباحا
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1085 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أكثر من نصفها في طرابلس، التي اكتشف فيها 624 حالة.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ 83 حالة، ثم زليتن بـ 65 حالة، و34 حالة في الزاوية المركز، و28 حالة في أجدابيا، و23 حالة في درنة، و22 حالة في كل من مصراتة وجنزور، و19 حالة في كل من الأصابعة وكاباو، و17 حالة في القره بوللي، و14 حالة في غريان، و12 حالة في الزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 10 حالات في النواحي الأربعة، و9 حالات في الجفرة، و7 حالات في سبها، و6 حالات في كل من تازربو والقلعة، و5 حالات في كل من أوباري ودرج والحوامد وفسانو والزاوية الجنوب، و4 حالات في كل من القواليش والخمس، و3 حالات في كل من الكفرة وطبرق والقلعة والمرج، وحالتين في كل من الجفارة والجميل وزوارة والرياينة، وحالة في كل من سواني بني آدم ومزدة والرجبان وترهونة وقصر الأخيار وصبراتة وبني وليد والمعمورة ورقدالين والحرابة وبنت بية ووادي عتبة والبوانيس.

وتماثل للشفاء 81 مصابا موزعين بواقع 32 حالة في مصراتة، و12 حالة في كل من جادو وبني وليد، و9 حالات في زليتن، و5 حالات في سبها، و3 حالات في كل من مسلاتة وأجدابيا، وحالتين في الكفرة، وحالة في كل من الأبرق والزاوية المركز وغريان.

في حين توفى 11 مصابا، موزعين بواقع حالتين في كل من أجدابيا وزليتن وغريان، وحالة في كل من الجفرة وجادو والأبرق والزاوية المركز والجميل.

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