السوق الموازية: تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 09:15 مساء

تراجعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية أمام العملة الليبية في ختام تعاملات اليوم السبت.

فقد تراجعت العملة الأميركية إلى 6.36 دينار، مقابل 6.40 دينار سجلتها الجمعة، ليفقد الدولار أربعة قروش.

استقرار أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

وخسرت العملة الأوروبية الموحدة 12 قرشًا لتتراجع إلى 7.38 دينار، مقابل 7.50 دينار أول من أمس.

كذلك فقدت العملة البريطانية 15 قرشًا، لتهبط إلى 8.25 دينار، مقابل 8.40 دينار سجلتها نهاية الأسبوع.

كما تراجعت العملتان التركية والتونسية أمام الدينار الليبي، إذا انخفضت الأولى إلى 0.85 دينار مقابل 0.86 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 2.30 دينار مقابل 2.33 دينار خلال الفترة نفسها.

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