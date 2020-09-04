هيئة الكهرباء: تحسن جزئي في امدادات الوقود يسهم في استقرار الشبكة بالمنطقة الشرقية

محطة كهرباء الزويتينة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عن « تحسن امدادات الوقود سواء (الغاز) أو الوقود الخفيف (الديزل ) والتي تغذي محطات كهرباء شمال بنغازي والسرير والزويتينة»، مشيرة إلى أن هذا التحسن سوف يسهم في «استقرار نسبي بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية».

وقال الناطق باسم الهيئة، ربيع خليفه، لـ«بوابة الوسط» إن «الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية كانت تعاني من نقص حاد في أمدادات الوقود ما اسفر عن زيادة في العجز نتج عن ساعات طرح احمال علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء».

وأضاف: إن «تحسن أمدادات الغاز الطبيعي من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في هذه الأيام ورفع تزويدات الغاز من قبلهم إلي محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية من (160) مليون قدم مكعب إلي (190) مليون قدم مكعب (30) مليون قدم مكعب هذه التي جرى تزويدنا بها أخيرا ستسهم نسبياً في رفع القدرة الانتاجية للواحدات بالمحطات في المنطقة الشرقية مما سينتج عن ساعات تقليص العجز بالشبكة الشرقية ».

ولفت ربيع خليفة إلى أنه « في حال تزويدنا بالكمية الأساسية من الغاز من قبل شركة سرت لتصنيع النفط والغاز والتي تقدر (240) مليون قدم مكعب هذه الكمية ستنهي كلياً العجز وتنهي تماماً ساعات طرح الاحمال في المنطقة الشرقية».

وأشار الناطق باسم الهيئة إلى أنه «في الفترة الماضية عانت أغلب الواحدات التي تعمل بنظام الوقود الخفيف في محطات كهرباء بالمنطقة الشرقية من نقص حاد في الوقود الخفيف وعدم تزويدنا من قبل شركة البريقة لتسويق النفط بالكميات المتفق عليها نظرا لنفاذ المخزون الأسترتيجي لديهم ولتأخر وصول ناقلة الوقود اسهم في زيادة العجز وكذلك خروج بعض الواحدات التي تعمل بهذا النظام بسبب نفاذ الوقود الخفيف (الديزل) خزنات الشركة العامة للكهرباء».

وأكد ربيع خليفة أن «زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية الفترة الماضية وساعات طرح الأحمال هو خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء السبب الرئيسي له نقص أمدادات الوقود من المصدر».

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وطمئن الناطق باسم هيئة الكهرباء المواطنين في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطي ومناطق الصحراء أنه في حال حصول الشركة العامة للكهرباء علي الكميات الكافية من الوقود في الأيام القادمة ستستعيد الشبكة الشرقية استقرارها الكلي.

وأثني الناطق باسم الهيئة علي «دور جنود الجيش الأزرق من أبناء الشركة العامة للكهرباء سواء في الانتاج أو النقل أو التوزيع الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ علي استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة رغم شح الوقود والصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملهم».