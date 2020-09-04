«مالية الوفاق»: 36 مليار دولار موارد المالية العامة في 7 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 09:30 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق ارتفاع موارد المالية العامة، خلال السبعة أشهر الماضية في الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو، لتسجل نحو 36 مليار دولار، مقارنة بـ22.458 مليار دولار كانت مقدرة، وذلك رغم توقف تصدير النفط الليبي.

وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم، ارتفعت الموارد النفطية والسيادية الأخرى، لتسجل 6.48 مليار دولار، مقارنة بـ5.26 مليار كانت مقدرة خلال الفترة.

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ووفق البيان سجلت الموارد النفطية 5.115 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار مقدرة، بينما انخفضت الموارد السيادية منفصلة لتسجل 1.37 مليار دولار، مقارنة بـ1.76 مليار كانت مقدرة خلال الفترة.

وشملت الإيرادات السيادية الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية التي سجلت 529 مليون دولار، مقارنة بـ758 مليونا كانت مقدرة، وسجلت إيرادات الجمارك 126 مليون دولار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة خلال السبعة أشهر الماضية.

وكانت أرباح مصرف ليبيا المركزي 175 مليون دولار وهو المقدر لها خلال الفترة، بينما ارتفعت إيرادات الاتصالات لتسجل 310 ملايين دولار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة.

وانخفضت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، لتسجل 100 مليون دولار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة، وسجلت الخدمات والإيرادات الأخرى 194 مليون دينار، مقارنة بـ133 مليونا كانت مقدرة.

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