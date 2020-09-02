بومبيو «يشجع» المغرب على مواصلة دعم الجهود الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 11:28 مساء
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (الإنترنت)

أثنى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على جهود المغرب في تقديم الدعم اللازم للأمم المتحدة لتسوية الصراع الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو، جمع بومبيو مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وشجع خلاله الوزير الأميركي الحكومة المغربية على «مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا، وإنهاء آثاره المزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة»، حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

اقرأ أيضا بوريطة يقترح حلا مغربيا لحسم مسألة الشرعية نهائيا في ليبيا

وأشار البيان إلى أن بومبيو أبرز أيضًا خلال الاجتماع «جهود المغرب في مجال المكافحة المشتركة للإرهاب، وكذا الدور الذي تضطلع به المملكة في التصدي للتطرف العنيف».

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 28 أغسطس الماضي بـ«جهود التواصل التي تبذلها المملكة المغربية بغية الوصول لحل النزاع الليبي»، وعبرت عن تطلعها إلى «دعم المغرب البناء والمستمر في الملف الليبي في إطار اتفاق الصخيرات ونتائج مؤتمر برلين».

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان البعثة الأممية عقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقاءات «مثمرة» مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومسؤولين آخرين في الرباط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما
دولى
دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»
ليبيا
إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
المجلس الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا