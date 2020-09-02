بومبيو «يشجع» المغرب على مواصلة دعم الجهود الأممية في ليبيا

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (الإنترنت)

أثنى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على جهود المغرب في تقديم الدعم اللازم للأمم المتحدة لتسوية الصراع الليبي.



جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو، جمع بومبيو مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وشجع خلاله الوزير الأميركي الحكومة المغربية على «مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا، وإنهاء آثاره المزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة»، حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

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وأشار البيان إلى أن بومبيو أبرز أيضًا خلال الاجتماع «جهود المغرب في مجال المكافحة المشتركة للإرهاب، وكذا الدور الذي تضطلع به المملكة في التصدي للتطرف العنيف».



وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 28 أغسطس الماضي بـ«جهود التواصل التي تبذلها المملكة المغربية بغية الوصول لحل النزاع الليبي»، وعبرت عن تطلعها إلى «دعم المغرب البناء والمستمر في الملف الليبي في إطار اتفاق الصخيرات ونتائج مؤتمر برلين».



جاء ذلك تعقيبًا على إعلان البعثة الأممية عقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقاءات «مثمرة» مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومسؤولين آخرين في الرباط.