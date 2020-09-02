«محلي تاورغاء يضع خطة لإنشاء محاجر ومحال تجارية وحرفية

جانب من اجتماع المجلس المحلي بتاوغاء، 2 سبتمبر 2020 (صفحة المجلس على فيسبوك)

يعقد المجلس المحلي تاورغاء، الأحد المقبل، اجتماعًا؛ لوضع خطة تجارية في المدينة، تشمل محاجر وكسارات ومحالًا تجارية وحرفية.

أكد ذلك بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، ضم رئيس المجلس عبد الرحمن الشكشاك، وأبو بكر عبد السلام مراقب الاقتصاد بتاورغاء، وبحضور كل من خالد القطري مدير مكتب المشروعات بالمجلس، والمهندس شمس الدين اعجيل.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين بمقر المجلس المحلي تاورغاء، ناقشوا آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والصناعة في تاورغاء.

من ناحية أخرى تسلم المجلس المحلي، صباح اليوم، مدرسة «أم المؤمنين للتعليم الأساسي» بعد صيانتها، وذلك بدعم من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر الاستلام مهندسون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(Undp)، والمهندس شمس الدين أعجيل المكلف من إدارة المجلس المحلي متابعة بعض مشاريع الصيانة في المدينة، والمهندس خالد القنطري مدير مكتب المشروعات بالمجلس، وممثل الشركة المنفذة للمشروع.

مدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بتاورغاء بعد اكتمال الصيانة، 2 سبتمبر 2020. (المجلس المحلي بتاورغاء)