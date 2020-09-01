بالصور: غلق مخبزين في طرابلس بسبب سوء النظافة

أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال التفتيش على مخبز في طرابلس، (صفحة المركز على فيسبوك)

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فرع طرابلس، غلق مخبزين، خلال جولة تفتيشية على بعض المخابز داخل نطاق بلدية طرابلس المركز.

وجاء القرار بعد رصد عدة ملاحظات في المخبزين، منها لأن نظام التهوية داخلهما ردئ، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والتخلص من القمامة بطريقة غير سليمة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي حين التزمت مخابز بوجود شهادات صحية لعاملين، وارتداء الزي الرسمي، ووجود غربال كهربائي، إضافة إلى التخلص من قمامة بطريقة جيدة، ووجود برنامج مكافحة الآفات وبرنامج الأمن والسلامة، وقد أعطيت ملاحظات تتعلق بالتهوية والنظافة من قبل المفتشين.

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وفي 13 أغسطس الماضي، شن المركز حملة استهدفت محال ذبح وبيع وتداول اللحوم داخل نطاق بلدية طرابلس بمنطقة غوط الشعال، رصدت خلالها بعض المخالفات، شملت «عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، وسوء النظافة العامة، ووجود لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك».

كما رصد مفتشو المركز «عدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، وسوء النظافة العامة، ووجود دواجن فاسدة نتيجة سوء الحفظ». وأشار المركز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

بقايا سجائر على أرضية متسخة بأحد المخابز

أكياس الدقيق المخزنة بأحد المخابز المشمولة في جولة المركز

مخبوزات

المواد الغذائية المستخدمة في أحد المخابز

فتحة التهوئة بأحد المخابز