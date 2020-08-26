مدير «الرقابة على الأغذية» يوجه خطابا إلى السراج ومجلس النواب بشأن أسواق بيع اللحوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 09:34 صباحا
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت).

طالب المدير العام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الدكتور محمد حسن، بتوفير أماكن خاصة للسلخانات العمومية، وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الداخلية والحكم المحلي والاقتصاد بحكومة الوفاق، منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ودعا حسن إلى صيانة محلات بيع وتداول اللحوم بالكامل، والعمل على تخصيص أماكن بديلة ومطابقة للاشتراطات الصحية الليبية، وحث على وضع خطة متكاملة للأسواق الكبيرة الخاصة ببيع وتداول اللحوم خارج المناطق الآهلة بالسكان.

مخالفات بالجملة في سوق بيع اللحوم بطرابلس
وتناول الخطاب الجولة التفتيشية التي أجراها أفراد المركز لسوق بيع اللحوم في الحي الإسلامي بالعاصمة طرابلس في 21 يوليو الماضي، والملاحظات العديدة المسجلة خلالها.

وتضمنت تلك الملاحظات عدم مطابقة جميع المحلات أو أغلبها الاشتراطات الصحية، مع عدم وجود المبردات المناسبة والمياه الساخنة، وعدم ارتداء الزي الخاص بالعمال.

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كما شملت أيضا عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والبيئة المحيطة بالسوق بها تلوث بيئي، إضافة إلى أن عملية الذبح لا تتم طبقا للاشتراطات الصحية، وإنما على قارعة الطريق حيث تتجمع برك الدماء؛ وذلك لعدم توافر السلخانات العامة.

وسجل المفتشون عدم مطابقة طرق عرض اللحوم الاشتراطات، ووجود حيوانات حية داخل المحال، إضافة إلى مخلفات الذبح من دم وجلود وأحشاء ملقاة على الأرضيات، وعدم توافر برنامج لمكافحة الآفات والقوارض، وغياب التراخيص والشهادات الصحية لمعظم العاملين بالسوق.

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