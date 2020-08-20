بالصور: ضبط لحوم ودواجن فاسدة في طرابلس

لحم فاسد عثر عليه في محل جزارة بطرابلس، 20 أغسطس 2020، (الرقابة على الأغذية)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس لحوما ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك خلال جولة في عدد من محال الجزارة بالعاصمة.

وسجل المفتشون في أحد تلك المحلات عرض لحوم غير جيدة، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل، وعدم وجود مصدر للمياه الساخنة، كما أن ماكينة الفرم غير نظيفة، وتنبعث منها روائح كريهة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وفي مكان آخر عثر على لحوم ودواجن فاسدة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، إضافة أيضا إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل، وعدم وجود مصدر للمياه الساخنة، كما يفتقر المكان للنظافة، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

مفتشو المركز خلال تفقدهم أحد محال الجزارة

لحوم عثر عليها محفوظة بطريقة غير سليمة

أدوات مستخدمة في أحد تلك المحلات