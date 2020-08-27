أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 02:45 مساء
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، (أرشيفبة: قناة تي أر تي التركية)

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن القوات المسلحة التركية تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأتها، داعيا إلى عدم تضخيم الأمر، ردا على سؤال بشأن تأسيس بلاده قاعدة في ليبيا.

وأضاف أن وجود بلاده في ليبيا يسير وفقا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدا العزم على مواصلتها، حسب تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس.

وأشار إلى أن تجاهل الوقائع العلنية وتوجيه الاتهامات الزائفة لتركيا لا يوصل للحقيقة.

وسبق أن أجرت تركيا محادثات مع حكومة الوفاق حول استخدام أنقرة قاعدة الوطية الجوية، وقاعدة مصراتة البحرية، وفق ما نقلته «رويترز» عن مصدر تركي في 15 يونيو الماضي،

وفي 4 يوليو الماضي، تفقد أكار السفينة «TCG Giresun» الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، رفقة رئيس الأركان العامة التركية، يشار غولر، حيث عقد لقاء مع جنود بلاده في طرابلس.

وبعد تلك الزيارة بيوم، تعرضت قاعدة الوطية إلى قصف من طائرات حربية، استهدف بعض التجهيزات الخاصة بها، ومن ضمنها منظومة تركية للدفاع الجوي، حسب بيان وزارة الدفاع التركية.

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وفي 17 أغسطس الجاري، زار أكار طرابلس، حيث بحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع حضور وزير الدفاع القطري خالد العطية إلى العاصمة، توجها إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.

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