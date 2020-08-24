تعافي 3 مصابين بـ«كورونا» في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 03:10 مساء
أفراد من الطاقم الطبي بمستشفى العزل في شحات مع 3 متعافين من كورونا، 24 أغسطس 2020، (صحة الموقتة)

غادر ثلاثة مصابين بفيروس كورونا المستجد مستشفي المنصورة للأمراض الصدرية في مدينة شحات، اليوم الإثنين، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وتمام شفائهم وفقا للإرشادات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة إن عددا من المسؤولين الطبيين تابع إجراءات مغادرة المتعافين، والتأكد من التقيد ببروتوكول متابعة المتعافين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، بشأن احترام حظر التجول، وإلغاء التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

واكتشفت ثلاث حالات إصابة بالفيروس في شحات، أمس الأحد، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين.

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