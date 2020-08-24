«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج أقل من مترين على طول الساحل، مع احتمال بسيط لسقوط أمكار خفيفة على ساحل سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة وقليلة السحب، تتكاثر اليوم وغدا، خاصة على ساحل سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

- السماء صافية تظهر بها بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية غربية على معظم الساحل، وبحرية اليوم على ساحل بنغازي، وغربية غدا على ساحل شحات سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر، ويصل إلى متر ونصف المتر على ساحل درنة.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل شحات.

- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.