مركز مكافحة الأمراض يعلن أماكن سحب عينات «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 01:30 مساء
مقر مركز عزل في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أماكن ومواعيد سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في بلدية مصراتة.

وأوضح المركز أن سحب العينات سيكون في «العيادة المتنقلة بقاعة الشهداء شارع طرابلس، والعيادة المتنقلة بميدان الشجرة شارع بنغازي»، ونوه بأن موعد سحب العينات سيكون من الساعة التاسعة إلى 11 صباحا، ومن الساعة الثانية إلى الرابعة مساءً، وفق منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: مصراتة تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» وحالة وفاة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز تسجيل 46 إصابة جديدة بالوباء في المدينة لحالات مخالطة، مشيرا إلى وصول أعداد الإصابات المؤكدة إلى 2261 إصابة منذ ظهور الوباء في المدينة، من بينها 1954 حالة نشطة، وشفاء 173 حالة، بينما بلغت أعداد الوفيات 36 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
«الرئاسي» يؤكد رفضه «عسكرة الدولة» ويحدد شروط استئناف العملية السياسية
ليبيا
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين